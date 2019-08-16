Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 августа

17 августа погоду Беларуси в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С, максимальная в середине дня +19..+25°С, по юго-востоку +16..+18°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

18 августа республика в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Будет преобладать сухая погода, лишь ночью в отдельных районах по востоку страны, а днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу до +28°С.

19 августа юго-восточная половина республики будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно по северо-западной половине страны местами ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +10°С по востоку до +18°С по западу; максимальная днем +23..+29°С, в юго-западных районах до +31°С.