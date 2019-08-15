Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 августа

16 августа погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики туман. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, в отдельных районах +7..+9°С, максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17 августа большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь по востоку сохранится влияние фронтального раздела и днем в западных районах республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс. В основном без осадков, лишь местами в восточных, а днем и в западных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-западу до +26°С.

18 августа сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу до +28°С.