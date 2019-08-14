Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 августа

15 августа погодные условия в Беларуси ночью будут определять активные фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройду дожди, местами грозы и сильные дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики ожидаются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.

16 августа погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны местами кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+24°С.

17 августа в основном сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Облачность будет переменной. В основном без осадков, только утром и днем в западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, мааксимальная днем +19..+24°С, по юго-западу до +26°С.