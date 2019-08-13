Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: в ближайшие сутки, 14 августа (среда), ночью по югу, днем во многих районах страны ожидаются грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с и град. По Минску: в дневные часы 14 августа (среда), по городу ожидается гроза и сильный дождь.
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▪ Опубликовано 13.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33971
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