Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: в ближайшие сутки, 14 августа (среда), ночью по югу, днем во многих районах страны ожидаются грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с и град. По Минску: в дневные часы 14 августа (среда), по городу ожидается гроза и сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.