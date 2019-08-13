Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 августа

14 августа погодные условия в Беларуси будут в основном определять активные фронтальные разделы, в ночные часы по северной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем во многих районах страны дожди, грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку в отдельных районах град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+29°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

15 августа ночью на большей части территории, днем по юго-восточной половине погодные условия будут определять фронтальные разделы; днем в северо-западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами, в основном по юго-восточной половине страны, кратковременные дожди, ночью в отдельных районах Витебской области сильные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +17..+23°С.

16 августа погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем местами по востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем от +17°С по востоку до +24°С по западу.