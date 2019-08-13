Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: Днем 13 августа (вторник) на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-востоку страны – град, по Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. По Минску: 13 августа (вторник), ожидаются грозы, днем местами по городу сильные ливни.
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▪ Опубликовано 13.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33967
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