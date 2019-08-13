Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Днем 13 августа (вторник) на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-востоку страны – град, по Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. По Минску: 13 августа (вторник), ожидаются грозы, днем местами по городу сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.