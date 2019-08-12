Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: В ближайшие сутки, 13 августа (вторник), на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-востоку страны – град, по Гомельской области в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. По Минску: Утром и днем, 13 августа (вторник), ожидаются грозы, местами по городу сильные ливни.
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▪ Опубликовано 12.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33963
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