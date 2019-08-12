Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: В ближайшие сутки, 13 августа (вторник), на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-востоку страны – град, по Гомельской области в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. По Минску: Утром и днем, 13 августа (вторник), ожидаются грозы, местами по городу сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.