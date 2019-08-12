Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 августа

13 августа погодные условия в Беларуси будут определять активные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный слабый, при грозах порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку +26..+32°С. Атмосферное давление в Минске ночью упадет, днем будет расти.

14 августа территория Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-востоку страны местами +24..+29°С.

15 августа погодные условия в нашей республике в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах Витебской области сильные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +17..+23°С.