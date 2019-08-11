Прогноз погоды по Беларуси на день 11 августа

Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +22..+28°C.

В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +16..+19°C, днем +23..+25°C, вечер+18..+21°C.