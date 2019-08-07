Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: сегодня, 7 августа (среда), в период с 14 до 21 часа по юго-востоку республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 8 августа (четверг) в течение суток на большей части территории ожидаются грозы, утром и днем сильные дожди, во второй половине дня во многих районах – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску: днем 8 августа (четверг) ожидается гроза, сильный дождь, во второй половине дня – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.