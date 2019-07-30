Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 30 июля (вторник) в период с 12 до 18 часов по юго-западу республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.