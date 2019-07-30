Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 30 июля (вторник) в период с 12 до 18 часов по юго-западу республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23 часов.
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▪ Опубликовано 30.07.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33907
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