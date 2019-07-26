Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Сегодня, 26 июля (пятница) в период с 15 до 21 часов на большей части территории ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23 часов. По Минску: Сегодня, 26 июля (пятница) в период с 15 до 21 часов ожидается гроза. Местами по городу сильные ливни. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.