 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Сегодня, 25 июля (четверг) в период с 13 до 19 часов на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в период с 13 до 19 часов ожидается гроза. Местами по городу сильные ливни. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 25.07.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33885

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