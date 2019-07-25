Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 25 июля (четверг) в период с 13 до 19 часов на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в период с 13 до 19 часов ожидается гроза. Местами по городу сильные ливни. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.