Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

22 июля (понедельник) ночью по западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.