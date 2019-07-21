 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  22 июля (понедельник) ночью по западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 21.07.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33862

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