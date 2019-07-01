Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: 1 июля (понедельник) в период с 16.30 до 21.00 часа по западной половине ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. Вечером комплекс неблагоприятных метеорологических явлений распространится на восточную половину республики. По Минску: 1 июля (понедельник) в период с 17 до 20 часа ожидается гроза, местами по городу усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град.

Оранжевый уровень опасности.