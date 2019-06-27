Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
27 июня (четверг) днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами – сильные ливни, в отдельных районах по юго-востоку страны – град. Во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ожидается гроза и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 27.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33763
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