Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

27 июня (четверг) днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами – сильные ливни, в отдельных районах по юго-востоку страны – град. Во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ожидается гроза и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.