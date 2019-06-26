Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Во второй половине дня 26 июня (среда) по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°С. 27 июня (четверг) на большей части территории республики ожидаются грозы, местами – сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны – град. Утром и днем во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ночью и утром 27 июня (четверг) ожидается гроза. Утром и днем усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 26.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33758
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