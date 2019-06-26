Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Во второй половине дня 26 июня (среда) по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°С. 27 июня (четверг) на большей части территории республики ожидаются грозы, местами – сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны – град. Утром и днем во многих районах республики – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ночью и утром 27 июня (четверг) ожидается гроза. Утром и днем усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.