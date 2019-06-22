Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 22 июня (суббота) в период с 14 до 20 часов по восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.
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▪ Опубликовано 22.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33742
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