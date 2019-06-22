Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 22 июня (суббота) в период с 14 до 20 часов по восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.