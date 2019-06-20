Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
21 июня (пятница) утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град. В дневные часы по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску утром и днем ожидаются грозы.
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▪ Опубликовано 20.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33732
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