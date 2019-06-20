Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

21 июня (пятница) утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град. В дневные часы по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску утром и днем ожидаются грозы.

Оранжевый уровень опасности.