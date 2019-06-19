Внимание!

ВНИМАНИЕ!В дневные часы 19 июня (среда) местами по Брестской и Гомельской областям максимальная температура воздуха достигнет +30°С. 20 июня (четверг) местами по западной половине республики ожидаются грозы. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

Уровень опасности: желтый.