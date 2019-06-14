Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 14 июня (пятница), в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов 14 июня (пятница). По Минску: Сегодня, 14 июня (пятница), в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, местами по городу при грозе сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов 14 июня (пятница).
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▪ Опубликовано 14.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33709
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