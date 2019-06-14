Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 14 июня (пятница), в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов 14 июня (пятница). По Минску: Сегодня, 14 июня (пятница), в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, местами по городу при грозе сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов 14 июня (пятница).

Оранжевый уровень опасности.