Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: В дневные часы 13-15 июня (четверг-суббота) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33, 14 июня (пятница) местами по югу воздух прогреется до +34. По Минску: В дневные часы 13-14 июня (четверг-пятница) в городе максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 12.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33695
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».