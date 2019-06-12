 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  По республике: В дневные часы 13-15 июня (четверг-суббота) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33, 14 июня (пятница) местами по югу воздух прогреется до +34. По Минску: В дневные часы 13-14 июня (четверг-пятница) в городе максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 12.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33695

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