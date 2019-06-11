Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 июня

12 июня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, в дневные часы по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем местами по северо-востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С на севере до +20°С на юге страны, максимальная днем +27 +33°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

13 июня погоду в стране обусловит область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +15 +21°С, максимальная днем +27 +34°С.

14 июня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, только утром и днем на севере республики погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +16 +23°С, максимальная днем +27 +34°С.

13-17 июня сохранится жаркая погода.

В связи с преобладанием жаркой погоды, резко возрастает пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны в лесу с огнем.