Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 июня

11 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С на севере до +19°С на юге страны, максимальная днем +27 +33°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

12 июня погоду в стране продолжит формировать область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. и только днем на севере Беларуси погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14 +20°С, днем +26 +33°С.

13 июня ночью погоду в стране обусловит область повышенного атмосферного давления,сформированная в очень теплом воздухе днем погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел. Ожидается ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16 +21°С, днем +27 +34°С.

13-15 июня сохранится жаркая погода.

В связи с преобладанием жаркой погоды, резко возрастает пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны в лесу с огнем.