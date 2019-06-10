Температура воды в реках и водоёмах составляет 16-25°С

По состоянию на 10 июня на реках происходит в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-17 см за сутки, рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см отмечается лишь на Припяти, отдельных участках Западной Двины, Немана и Березины. Вода находится на пойме на Припяти у д. Черничи и некоторых её притоках.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 16-25°С.

До конца текущей недели на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, в результате чего на притоках Припяти реках Горынь у д. М.Викоровичи и Уборть у д. Краснобережье уровни воды опустятся ниже отметок выхода воды на пойму.