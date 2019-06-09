Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Сегодня, 9 июня (воскресенье), в период с 12.30 до 19 часов по восточной половине республики ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 22 часов 9 июня (воскресенье).

Оранжевый уровень опасности.