Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: Сегодня, 9 июня (воскресенье), в период с 12.30 до 19 часов по восточной половине республики ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Грозовая обстановка сохранится до 22 часов 9 июня (воскресенье).
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▪ Опубликовано 09.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33682
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