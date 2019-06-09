Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 июня Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23.. +28 °С, по юго-востоку до +31 °С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +18.. +20 °С, днем +25.. +27 °С, вечером +23.. +25 °С.

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▪ Опубликовано 09.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33678 | Новости в RSS.

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