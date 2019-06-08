Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Сегодня, 8 июня (суббота), в период с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. По Минску: Сегодня, 8 июня (суббота), в период с 15 до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Оранжевый уровень опасности.