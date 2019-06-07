Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 июня

8 июня погоду Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная в середине дня +26..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9 июня скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, в дневные часы пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+28°С, по востоку до +32°С.

10 июня юго-восточная половина страны останется под влиянием атмосферного фронта, на северо-западную часть распространится область повышенного атмосферного давления. По юго-восточной половине республики местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по юго-востоку +17..+20°С, максимальная днем +24..+30°С.