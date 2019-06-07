Прогноз погоды на день 7 июня

Переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-восточный слабый, при грозах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +25.. +31 °С. В Минске: во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха утром +18.. +21 °С, днем +28.. +29 °С, вечером +24.. +26 °С.