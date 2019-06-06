Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: Сегодня, 6 июня (четверг), в период с 15 до 22 часов в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град . По Минску: Сегодня, 6 июня (четверг) , в период с 17 до 22 часов местами по городу ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.