Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 июня

7 июня погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западным и центральным районам кратковременные дожди. Местами грозы, днем при грозах сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная в середине дня +25..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8 июня республика останется под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Европы. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.

9 июня скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+28°С, по востоку до +30..+31°С.