Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +30°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +19.. +21°C, днем +26.. +28°C, вечером +23.. +25°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 июня»

▪ Опубликовано 06.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33656 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 июня».