Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 июня

6 июня погоду на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, местами +10..+12°С, максимальная в разгар дня +24..+30°С.

В последующие двое суток погоду в стране продолжит формировать теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.

С 7 по 8 июня ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +25..+31°С. Такой температурный фон на +3..+8°С будет превышать климатическую норму для этих чисел июня и соответствует середине июля.