Температура воды в реках и водоёмах несколько повысилась и составляет 15-25°С

По состоянию на 5 июня почти повсеместно на реках происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см, рост уровней воды с интенсивностью 2-6 см за сутки отмечается лишь на отдельных участках Вилии и большем протяжении Припяти. Вода находится на пойме на Припяти у д. Черничи и отдельных её притоках.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах несколько повысилась и составляет 15-25°С.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.