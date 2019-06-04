Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 июня

5 июня погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Украины. Атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по югу +17..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.

В последующие двое суток погоду в стране продолжит формировать теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы, поэтому ожидается:

6 июня Облачно с прояснениями. Ночью местами по югу, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +24..+29°С.

7 июня Облачно с прояснениями.ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +25..+31°С.