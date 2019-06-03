Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 июня

4 июня погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная в середине дня +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 июня республика останется в области повышенного атмосферного давления, лишь днем юго-западная половина страны окажется в неустойчивой воздушной массе, поступающей с территории Украины. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +23..+29°С.

6 июня погоду будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Украины и юга России. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+29°С.