Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 июня Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +20..+26°C, по югу до +28°C. В Минске местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +24..+26°C, вечером +18..+20°C.

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▪ Опубликовано 02.06.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33639 | Новости в RSS.

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