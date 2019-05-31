Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 июня

1 июня погоду Беларуси в основном будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики на фоне повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+26°С, по югу до +28°С.

3 июня Беларусь окажется под влиянием антициклона с центром над Смоленской областью. Без осадков. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по югу до +14°С, максимальная днем +20..+27°С.