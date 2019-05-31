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Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С
В истекшие сутки на притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки, в настоящее время здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 5 см.
По состоянию на 31 мая на Вилии, Западном Буге, Припяти, отдельных участках Западной Двины, Немана и Днепра наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. На Припяти у д. Черничи, отдельных её притоках и притоке Западного Буга реке Нарев вода находится на пойме.
На Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Немана и Днепра отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. Уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С.
В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды опуститься ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах повысится.
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▪ Опубликовано 31.05.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33629
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