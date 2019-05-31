Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С

В истекшие сутки на притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки, в настоящее время здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 5 см.

По состоянию на 31 мая на Вилии, Западном Буге, Припяти, отдельных участках Западной Двины, Немана и Днепра наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. На Припяти у д. Черничи, отдельных её притоках и притоке Западного Буга реке Нарев вода находится на пойме.

На Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Немана и Днепра отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. Уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды опуститься ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах повысится.