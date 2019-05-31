Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +18.. +24 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13.. +15 °С, днем +19.. +21 °С, вечером +18.. +20 °С.

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▪ Опубликовано 31.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33626 | Новости в RSS.

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