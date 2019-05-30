Прогноз погоды по Беларуси на 31 мая - 2 июня

31 мая погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь в крайних юго-восточных районах страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по юго-востоку +12..+15°С; максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по северо-западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, смещающейся с Балтики. Ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +20..+27°С.