Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С

Выпавшие осадки обусловили рост уровней воды на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти с суточной интенсивностью 1-19 см.

На притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды превышает опасную высокую отметку на 4 см, здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 4 см. На Припяти у д. Черничи, отдельных её притоках и притоке Западного Буга реке Нарев вода находится на пойме.

На реках бассейнов Днепра, Березины и Сожа происходит спад уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки.

Уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, на Днепре у г. Жлобин уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство.