Прогноз погоды по Беларуси на 30 мая - 1 июня

30 мая погоду по восточной половине Беларуси будет определять малоподвижный контрастный атмосферный фронт, на остальной территории – область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. По восточной половине страны кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в дневные часы по Гомельской и Могилевской областям в отдельных районах град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная в середине дня +17..+23°С; по юго-востоку республики ночью +13..+17°С, днем +24..+28°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

31 мая республика окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе, лишь ночью по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферных фронтов. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-востоку +13..+15°С, максимальная днем +19..+25°С.

1 июня сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-востоку до +27°С.