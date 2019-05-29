Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-22°С

По состоянию на 29 мая на большинстве рек происходит спад уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. Уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

На всём протяжении Припяти, её притоках реках Неслуха, Стыр, Случь, Ствига и Уборть продолжается рост уровней воды, однако интенсивность его уменьшилась и составляет 2-8 см за сутки.

На притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды превышает опасную высокую отметку на 8 см, здесь происходит спад уровня воды с суточной интенсивностью 2 см. На Припяти у д. Черничи, отдельных её притоках и притоке Западного Буга реке Нарев вода находится на пойме.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-22°С.

В ближайшие дни на реках бассейна Припяти будет преобладать рост уровней воды, на остальных реках будет отмечаться спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин уровень воды приблизится к отметке, лимитирующей судоходство.