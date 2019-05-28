Прогноз погоды по Беларуси на 29 - 31 мая

29 мая погодные условия в Беларуси будут определять неустойчивая воздушная масса и холодный атмосферный фронт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в дневные часы возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный порывистый при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем от +15°С по западу до +28°С по востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

30 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, медленно смещающиеся на восток Беларуси. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, по юго-востоку переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +15..+21°С; по юго-востоку республики ночью +13..+18°С, днем +22..+27°С.

31 мая республика окажется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в прохладной воздушной массе, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферных фронтов. Ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь по юго-востоку страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-востоку+13..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.