Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С

По состоянию на 28 мая на реках отмечается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки, лишь на реках бассейна Припяти сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-12 см.

На притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды превышает опасную высокую отметку на 10 см, сведения о затоплениях отсутствуют. На отдельных притоках Западного Буга и Припяти вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-22°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на Березине у г. Светлогорск уровень воды приблизится к ней.