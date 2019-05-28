Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 мая. Облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +20..+26°C, по юго-востоку до +28°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +16..+18°C, днем +23..+25°C, вечером +20.. +22°C.

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▪ Опубликовано 28.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33606 | Новости в RSS.

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