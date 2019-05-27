Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-21°С

По состоянию на 27 мая на реках бассейнов Западного Буга и Припяти продолжается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см, в результате чего на притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровень воды на 3 см превысил опасную высокую отметку, сведения о затоплениях отсутствуют. На притоках Припяти реках Стыр у д. Лопатино, Горынь у д. М. Викоровичи, Случь у д. Ленин, Уборть у д. Краснобережье, канале Бычок у д. Озераны и притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

На остальных реках отмечается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 13-21°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет преобладать спад уровней воды. На реках бассейнов Западного Буга и Припяти сохранится рост уровней воды, в результате чего на Припяти у д. Черничи вода выйдет на пойму, а на реке Лесная у г. Каменец уровень воды приблизится к отметке выхода воды на пойму.