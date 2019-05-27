Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 мая. Облачно с прояснениями. Местами, а по Гродненской и Витебской областям во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +18.. +23 °С , по югу +24.. +26 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром +12.. +14 °С, днем +21.. +23 °С, вечером +18.. +21 °С.

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▪ Опубликовано 27.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33601 | Новости в RSS.

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